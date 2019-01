Villingen-Schwenningen Aufführung geht unter die Haut

VS-Villingen. Die "Metropole des Todes" wurde zum Synonym der Vernichtungsmaschinerie des Nazi-Regimes, ein Dokument des Nichtvergessens, des Nichtvergessenkönnens. Ein erschütterndes persönliches Zeugnis, das Allgemeincharakter erhielt, denn: "Auschwitz bleibt Auschwitz". Die Erlebnisse eines jungen Menschen, der durch die Hölle marschierte, wurden zum Musikdrama gestaltet, das visuell, verbal und akustisch frösteln ließ.

Der Klarinettist Rainer Horcher transponierte das erlebte Grauen des Otto Dov Kulka zu einem tief gehenden Oratorium. In Annedore Leonhard (Violine) und Dragan Djokic (Akkordeon) hatte er zwei musikalische Mitstreiter, die konzentriert, virtuos, treffende Stimmungen erzeugten: von bizarren Staccati, Klezmer-Anklängen, scharfen Pizzicati, über elegische Formulierungen und dissonante Passagen, bis hin zu süßer Wehmut und lähmend-abrupten Schlüssen.

Geradezu fratzenhaft erschienen die "Kinderoper" oder Beethovens "Freude, schöner Götterfunken" – einen Kloß im Hals verursachend. Vorspiel, Zwischenmusiken und Überleitungen zu den textlichen Aussagen waren perfekt und wurden durch die differenzierte Rhetorik von Josefin Hirte erhöht. Sie lotete die intimen, subtilen Stimmungen eines kleinen Jungen genau so aus, wie die reflektierenden Erinnerungen eines reifen Mannes, der an den infernalischen Ort zurückkehrte. Der Name war "Birkenau".