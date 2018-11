VS-Villingen. Auf schneeglatter Fahrbahn ist am Montag gegen 17.15 Uhr ein 27-jähriger Renault-Fahrer auf der Peterzeller Straße in Villingen auf einen Audi aufgefahren. Der 27-jährige war in Richtung Mönchweiler unterwegs. Nach dem Ortsausgang erkannte den abbremsenden Audi einer 33-jährigen Frau zu spät und rutschte auf der schneeglatten Straße auf das Heck des Wagens, teilt die Polizei mit. Durch die Wucht des Aufpralles wurde der Audi gegen einen weiteren Wagen geschoben. Alle Fahrzeuge waren nach dem Unfall noch fahrbereit. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 10 000 Euro geschätzt.