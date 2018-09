VS-Villingen. Am Dienstag gegen 17.45 Uhr kam es auf dem Nordring, auf Höhe der Aral-Kreuzung, zu einem Auffahrunfall. Ein 20-jähriger Fahrer eines Mercedes Klein-Lastwagens fuhr infolge Unachtsamkeit auf ein an der roten Ampel wartenden Autos auf. Durch die Wucht der Kollision erlitt die Autofahrerin leichte Verletzungen, so die Polizei. Der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 8000 Euro.