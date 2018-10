Villingen-Schwenningen Auffälligkeiten an Jahresrechnung werden nicht Experten angelastet

Aufgrund begrenzter Personalressourcen hätten die Jahresabschlüsse der Technischen Dienste VS von 2013, 2014 und 2015 nicht durch die Verwaltung selbst erstellt werden können, weshalb Wolfgang Hafner von der Kommunal-Beratung Kehl – Steinbeis-Beratungszentrum – 2016 mit deren Aufstellung beauftragt worden sei. Nach einer letzten Besprechung mit der Verwaltung am 14. Juni 2017 habe Hafner die fertigen Abschlüsse am 4. Juli 2017 vorgelegt, so die Stadt. In der Sitzung des Technischen Ausschusses am 17. Juli 2018 informierte die Verwaltung über die geplante Überarbeitung der Abschlüsse des Eigenbetriebs, nachdem die Prüfung des Jahresabschlusses 2013 wesentliche Auffälligkeiten ergeben hatte. In der Sitzung und im Nachgang sei Kritik an der Arbeit Hafners laut geworden, weshalb sich Erster Bürgermeister Detlev Bührer und die beteiligten Dienststellen kürzlich mit ihm zu einem klärenden Gespräch getroffen haben.

"Die Feststellungen des Amtes für Innenrevision beruhen nicht auf den von Professor Hafner erstellten Jahresabschlüssen, sondern sind auf betriebsbedingte Veränderungen und Leistungsabrechnungen zurückzuführen", machte Bührer in dem Gespräch mit Hafner deutlich. Damit sind diese Auffälligkeiten nicht dem Experten anzulasten.

Von einer Überarbeitung der Jahresabschlüsse 2013 bis 2015 werde abgesehen. Der Jahresabschluss 2013 mit Prüfungsbericht wird in die Sitzung des Gemeinderates am 24. Oktober eingebracht. Ferner erfolgt die Fortsetzung der örtlichen Prüfung der Jahresabschlüsse 2014 und 2015. Zur Aufarbeitung der Rückstände werden in Kürze parallel die Jahresabschlüsse 2016 und 2017 erstellt.