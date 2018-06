Villingen-Schwenningen Aufbau läuft auf Hochtouren

Es braucht nur noch das Wetter mitzumachen und die Leute müssen kommen. Das Programm startet am Samstag, 23. Juni, gegen 14 Uhr mit dem Freiluft-Kegelturnier für Mannschaften. So ziemlich fließend schließt sich ab 19.30 Uhr das Public Viewing zur Fußball-Weltmeisterschaft im Festzelt an. Am Sonntag richtet der SV Rietheim das Publik Viewing auf dem Dorfplatz neben dem Rathaus aus.

Am Sonntag beginnt der Frühschoppen gegen 11 Uhr. Bis in den Nachmittag hinein unterhalten die Musikvereine aus Tuningen und Seitingen. Gegen 16 Uhr treten verschiedene Kindergruppen auf, beispielsweise die Tanzgruppe Gymdance und die Schule. Gegen 17 Uhr spielen die Bachtalmusikanten aus Zöschingen bei Dillingen.

Am Montag kann weiter gefestet werden. Ab 15.30 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen, ab 17 Uhr lockt das Handwerkervesper. Zum Festausklang unterhält die Trachtenkapelle Stetten. Für das leibliche Wohl und eine tägliche Kinderanimation ist an allen Tagen bestens gesorgt.