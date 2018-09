VS-Villingen. Knapp 10 000 Euro Schaden an zwei Autos sind die Folgen eines Unfalls am Dienstag gegen 10 Uhr an der Kreuzung Lindenstraße und Vom-Stein-Straße. Eine 34-jährige Frau war mit einem Audi A3 auf der Vom-Stein-Straße unterwegs und achtete nicht auf einen bevorrechtigten Mercedes, dessen 67-jähriger Fahrer sich der Kreuzung auf der Lindenstraße näherte. Beim Zusammenstoß wurde niemand verletzt.