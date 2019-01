Villingen-Schwenningen Auf Schneeschuhen und Ski schöne Ausblicke genießen

Die Wanderfreunde Villingen-Schwenningen sind am Samstag und Sonntag, 26. und 27. Januar, jeweils ab 8 Uhr in Riquewihr in Frankreich am Start. In Upfingen sind sie am Samstag und Sonntag, 26. und 27. Januar, jeweils ab 7 Uhr gemeldet.

Der Schwarzwaldverein Villingen unternimmt am Sonntag, 27. Januar, eine rund zwei- bis zweieinhalbstündige Wanderung. Treffpunkt ist um 13 Uhr am Bickentor. Die Wanderstrecke mit Schlusseinkehr wird bei Beginn der Wanderung bekanntgegeben. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Wanderführerin ist Monika Burger, Telefon 07721/ 5 84 56.

Die Outdoor-Gruppe des Schwarzwaldvereins Schwenningen startet am Sonntag, 27. Januar, in die Schneeschuh-Saison. Treffpunkt ist um 9 Uhr am BSV-Parkplatz Hilben zur Bildung von Auto-Fahrgemeinschaften. Start der Schneeschuhtour ist am Rinken im Feldberggebiet. Durch wunderschön tiefverschneite Wälder mit schönen Ausblicken führt die Tour über die Bärhalde hinauf zum Hüttenwasen. Von dort geht es hinüber zur Zastler Hütte und weiter zum Naturfreundehaus Feldberg. Hier ist eine zünftige Einkehr zum Vesper geplant, bevor die Gruppe wieder den Ausgangspunkt am Rinken erreicht.