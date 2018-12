Villingen-Schwenningen Auf Philipp Bickel folgt Angelika Eisele

VS-Rietheim. Verabschiedet wurde Ratsmitglied Philipp Bickel, an seiner Stelle kam Angelika Eisele in das Gremium. Grund des Wechsels war, dass Bickel ein Beschäftigungsverhältnis bei der Stadtverwaltung Villingen-Schwenningen begonnen hat, wo er im Verkehrs- und Sicherheitsdienst tätig ist. Laut der Gemeindeordnung Baden-Württemberg scheiden Mitglieder aus dem Ortschaftsrat aus, da diese Anstellung ein Hinderungsgrund ist, was vom Gremium nach Abstimmung ausnahmslos anerkannt wurde.

Die erste festgelegte Ersatzperson für Philipp Bickel ist laut Wahlvorschlag der CDU die Rietheimer Bürgerin ­Esther Werner, die aus persönlichen Gründen nicht nachrücken wird. Angelika Eisele ist die zweite festgestellte Ersatzperson. Sie nahm das Ehrenamt an und wurde von Ortsvorsteherin Gudrun Furtwängler verpflichtet. Auch hier stimmte das Gremium ausnahmslos zu. Mit einem Präsent und Worten des Dankes für seine stets souveräne Mitarbeit verabschiedete sich die Rathauschefin von Philipp Bickel.

Allmählich werden in dem vor 17 Jahren gebauten Kindergarten Sanierungsarbeiten fällig. Zwei Gruppenräume mit ihren diversen Nebenräumen sowie der Eingangsbereich sollen einen neuen Anstrich erhalten. Damit sei schon einmal die Hälfte der gesamten Fläche erledigt, gab Gudrun Furtwängler bekannt. Die Kosten für die Malerarbeiten betragen 4000 Euro. Mit einer Enthaltung wurde das Vorhaben befürwortet.