Villingen-Schwenningen Auf Maschgere wartet ein Foto-Stopp

So ändert sich dieses Jahr an der Fasnet einiges – aber nicht alles. Thomas Herzog-Singer und seine Mitstreiter sind weiter beim historischen Umzug am Montag und beim großen Umzug am Dienstag in der Oberen Straße im Einsatz und halten Szenen mit Hästrägern fest. Und sie lichten alle ab, die eine Scheme tragen. Da beim Maschgerelauf ohnehin mit Ausnahme der Wuescht nur Schementräger mitlaufen, sei das auch kein Problem. Tabu seien allerdings Nahaufnahmen einzelner Teilnehmer, betont Herzog-Singer. An diese richtet sich der Foto-Stopp am Montag bis 11 Uhr und am Dienstag bis 17 Uhr. Jeder, der sich einzeln ablichten lassen möchte, kann nach dem Umzug am Riettor nach links Richtung Stadtmauer abbiegen. Am Stand halten Luitgard Singer und Thomas Herzog-Singer Einverständniserklärungen bereit, die schnell unterschrieben sind, einem Porträt steht so nichts mehr im Weg.