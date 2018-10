Villingen-Schwenningen Auf Lippenspannung kommt es an

Die Teilnehmer kommen aus allen Himmelrichtungen, der weiteste Weg aber hatte wohl Albrecht Frey aus Altshausen, das zwischen Bad Saulgau und Ravensburg in Oberschwaben liegt. Dieser Kurs habe ihm seine Frau zur Pensionierung geschenkt. Sie sind mit dem Wohnmobil angereist und machen am Sunthausener See Halt. Und während der Mann die ersten Töne auf dem Alphorn spielte, nutzte seine Frau die Gelegenheit, an einer Stadtführung in Villingen teilzunehmen.

Ein weiterer Kursteilnehmer berichtet, dass er noch nie ein Instrument in der Hand hielt, aber gerade die weichen Klänge des Alphornes während der Ferienaufenthalte in den Bergen habe das Interesse daran in ihm geweckt. Außerdem möchte er seinen Kindern das Musizieren auf einem Instrument schmackhaft machen.

Der Kurs beinhaltet neben dem Spielen auch Theorie und Gehörbildung, und natürlich erfahren die Alphornspieler etwas aus der Geschichte des Alphorns und über die Herstellung. Verschiedene Holzarten kann man für den Bau dieses Instruments verwenden. So gibt ein aus Laubholz hergestelltes Alphorn wärmere Töne von sich als eines aus Nadelholz, das aber ebenfalls beim Alphornbau Verwendung findet.

Die Alphörner stellte für diesen Kurs der Alphornbauer Franz Schüssele aus Friesenheim (Ortenaukreis) zur Verfügung. Auch durften die Teilnehmer diese zum Üben mit nach Hause nehmen. Der musikalische Abschluss zu diesem Kurs findet am Samstag, 13. Oktober, 16 Uhr, auf dem Münsterplatz in Villingen statt.

Ana Stankovic ist bekannt in Villingen, sie lehrt als Dozentin für Horn an der Musikakademie VS und ist Horn-Lehrerin an der Musikschule in Schramberg. Die Diplommusiklehrerin lernte Horn an der staatlichen Musikschule in Belgrad. An der Hochschule für Musik in Trossingen erhielt sie nach dem abgeschlossenen Studium ihr Diplom als Musiklehrerin. Neben ihrem Hauptinstrument dem Horn begeistert sie sich für das Alphorn. Erst im August war sie in der Villinger Benediktinerkirche im Reigen der Veranstaltung Orgel zur Marktzeit zu hören. Zusammen mit Carmen Jauch gab sie ein Konzert Orgel mit Alphorn.