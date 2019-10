Villingen-Schwenningen Auf Herd vergessener Topf ruft Feuerwehr auf Plan

Wie der Schwenninger Abteilungskommandant Christian Krause vor Ort mitteilte, wurde die Feuerwehr kurz nach 16 Uhr in die Talstraße gerufen. Dort war ein Kochtopf auf dem Herd vergessen worden. Das Essen verkohlte, was zu einer starken Rauchentwicklung bis in das Treppenhaus führte.

Die Feuerwehr, die mit einem Löschzug – 22 Mann – ausrückte, fand in der Wohnung noch eine Person vor. Die Einsatzkräfte holten diese wie auch den rauchenden Topf ins Freie, stellten den Herd ab und belüfteten das Gebäude. Der Gerettete wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Schwarzwald-Baar-Klinikum gebracht.