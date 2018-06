Villingen-Schwenningen Auf der Suche nach Räuber Hotzenplotz

Otfried Preußler verfasste "Der Räuber Hotzenplotz", während er eigentlich an "Krabat" arbeitete und zur Abwechslung "etwas Lustiges" schreiben wollte. 1962 erschienen, wurde das Kinderbuch zu einem bahnbrechenden Erfolg.

Der Autor ließ sich durch zahlreiche Bittbriefe seiner Leser sogar zu einem zweiten und dritten Teil überreden. Die Bücher seiner Hotzenplotz-Serie um den gerissenen Räuber wurden in 34 Sprachen übersetzt und mehrmals verfilmt.

Die Badische Landesbühne Bruchsal erzählt das Schauspiel nach Otfried Preußler für Zuschauer ab sechs Jahren am Freitag, 22. Juni, um 11 Uhr im Theater am Ring in Villingen. Einlass ist bereits um 10.30 Uhr.