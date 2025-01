VS-Schwenningen. "See you soon" – "Bis bald". Unter diesem Motto hatten sich 21 Elftklässler des Gymnasiums am Deutenberg (GaD) in die USA aufgemacht, um ihre amerikanischen Austauchschüler wieder zu treffen, die im Juli die Neckarstadt besucht hatten.

Nach knapp 24 Stunden Reisezeit kamen die Schüler und ihre Lehrer Antje Gramer und Clemens Rocholl in Terre Haute, einer Stadt im mittleren Westen des Staates Indiana, an. Der Empfang war überaus freundlich, und die Schwenninger wurden nicht nur von den Gastfamilien, sondern auch von der Schulleitung, der Schulbehörde und dem Bürgermeister willkommen geheißen.

Die deutschen Schüler fühlten sich gleich wie zu Hause. Fast täglich nahmen sie am amerikanischen Schulalltag teil. Anders als in Deutschland dauerte der Schultag von 8.10 bis 15.15 Uhr. Statt Klassen gab es Kurse. Das Schuljahr in den USA wird in drei Trimester geteilt, und der Stundenplan innerhalb eines Trimesters ist jeden Tag derselbe. Sport wird groß geschrieben. Davon konnten sich die Schwenninger Gymnasiasten durch die vielfältigen Angebote auf dem Schulgelände überzeugen. Neben einem Platz für American Football und Soccer besitzt die Schule einen eigenen Fitnessraum, ein Schwimmbad sowie mehrere Tennisplätze und Sporthallen.

Die Freizeitgestaltung war so abwechslungsreich, dass die Zeit wie im Flug verging. Neben einer Führung durch Terre Haute, dem Besuch eines Footballspiels der Schul- und der ansässigen Universitätsmannschaft Indiana State University, einer Grillparty vor dem Stadion, einem Lagerfeuer, Spielhallenbesuchen, Go-Kartfahren und Lasertag wurde auch die körperliche Fitness beim Zumba-Tanzkurs nicht vernachlässigt.

Zudem erfuhren die Schüler, was deutsche Einwanderer in der Stadt Terre Haute und im Staat Indiana bewirkt und aufgebaut hatten. Bei einer Vorlesung an der Universität von Terre Haute, einem Treffen im Oberländer Club und einem Museumsbesuch lernten die Schüler, dass sich in Indiana sehr viele Deutsche niederließen und erfolgreiche Geschäftsleute, Farmer und Mitglieder der Gesellschaft wurden. Dass man heutzutage fast keine deutschen Spuren mehr erkennen kann, liegt im großen Maße an der Abneigung, die deutschen Auswanderern während des Ersten Weltkrieges entgegengebracht wurde. So glichen viele Deutsche ihre Namen an die englische Sprache an, deutsche Zeitungen änderten ihre Schriftart, und deutsche Kirchen und Schulen wurden umbenannt.

Programmfreie Tage verbrachten die Schüler mit ihren Gastfamilien, die sich die unterschiedlichsten Dinge für sie überlegten und sie ins Familienleben integrierten. So fiel es allen sehr schwer, sich nach zwei Wochen von ihren Gastgebern wieder trennen zu müssen.

Eigentlich wollten die Schwenninger auf der Rückreise einen Abstecher nach New York machen. Jedoch verursachte der Hurrikan Sandy Flugausfälle, was einen Besuch der Stadt unmöglich machte.