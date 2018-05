Villingen-Schwenningen Auf den Spuren des Romäus

Diese Spuren sind allgegenwärtig. Geschichten und Wahrheiten über den Villinger Helden wurden an diesem Nachmittag anschaulich: Er wurde in der Kanzleigasse geboren, hat in Villingen gelebt, mit großem Mundwerk und Riesenkräften, er wurde eingesperrt, gefangen gehalten, konnte fliehen und starb schließlich in Italien auf dem Schlachtfeld – all das erfuhren die interessierten Spaziergänger. Bilder von Romäus und Darstellungen verschiedenster Art sind an vielen Orten in Villingen zu sehen, so auch an einem Tor in der Rathausgasse, vor dem sich die Gruppe versammelte. Viele markante Einzelheiten aus der Geschichte sind zu finden.

Bei Kaffee und Kuchen konnten danach in der Seniorenresidenz Am Kaiserring die gewonnenen Erkenntnisse vertieft werden.