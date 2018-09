Villingen-Schwenningen Auf den Spuren der Kelten

Unter der Leitung von Kulturwissenschaftlerin Sabine Dietzig-Schicht, auch "Keltin Sabine" genannt, ging es für die Gruppe auf eine Wanderung zum Magdalenenberg.

Am Ort, wo alles begann, an der Fundstätte der Gräber, ererhielten die neugierigen Teilnehmer einen ersten Einblick in die längst versunkene Kultur der Kelten.

Nach einer kurzen Stärkung stand die Keltenabteilung des Franziskanermuseums auf dem Programm. Die Kinder erfuhren durch die ihnen zugeteilten Gegenstände Wissenswertes zu den Hintergründen der Grabstätte und den Ausgrabungen selbst.