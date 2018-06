Villingen-Schwenningen Auf dem Wohnungsmarkt wird es eng

Die drei Studentenwohnheime sowie die Seniorenwohnanlage der wbg sind stets voll vermietet. Aussicht auf eine Erholung des Marktes besteht in Augen von wbg-Geschäftsführer Rainer Müldner erst mal nicht: "Die Leerstandsquote wird sich auf dem Niveau von 2017 bewegen."

Zwar sei die Nachfrage auf dem Wohnungsmarkt noch moderater als in den Metropolregionen Baden-Württembergs, so Müldner, doch der Trend ist klar und dürfte sich 2018 und in den Folgejahren fortsetzen. Der Mietwohnungsmarkt sei von einer steigenden Preisentwicklung gekennzeichnet, der Anstieg entwickle sich steiler als in den Vorjahren. Konkret heißt das: Die Mieten steigen und das tun sie schneller und höher als gewohnt. Fazit: Zeit zum Gegensteuern.

"Das einzige das hilft, ist ganz klar Neubau", sagt Sebastian Merkle. Bei der wbg sieht man das genauso. Weil vor allem die Nachfrage nach preiswerten Mietobjekten mit einfacher bis mittlerer Ausstattung hoch ist, sieht man genau dort das Hauptaufgabenfeld.

Und wann darf man durchatmen und wird sich die Lage auf dem Wohnungsmarkt in den Augen der Fachleute entspannen? Ein Ende sei vorerst nicht in Sicht, macht Sebastian Merkle deutlich: "Solange die Konjunktur gut ist, ziehen die Menschen zu uns in die Stadt."