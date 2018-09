Villingen-Schwenningen Auf dem Rücken der Pferde

VS-Obereschach (we). Viel Zuspruch findet inzwischen das monatliche Reiten für Kinder, welches vom Verein zur Förderung des heilpädagogischen Reitens, der auf dem Pferdehof der Familie Schütz im Obereschacher Ortsteil Sommertshausen seine Heimat hat. So kommen in den Sommermonaten immer am zweiten Samstag ab 14 Uhr bis zu 50 Eltern oder Großeltern aus der näheren Umgebung mit den Kindern auf den Schützenhof, wo die Kinder auf den Rücken der Pferde und Ponys, gut geführt und behütet von erfahrenen Vereinsmitgliedern, ihre Runden drehen dürfen.