Villingen-Schwenningen Auf dem Muslenplatz wird es weihnachtlich

Beginn auf dem Muslenplatz ist am Dienstag, 25. Dezember, um 17 Uhr. Das diesjährige Programm läutet die Stadtmusik mit der bekannten "Fröhlichen Weihnacht überall" und dem Lied "Der Heiland ist geboren" ein. Anschließend bittet die Chorgemeinschaft um "Friede auf Erden". Ein fröhliches Weihnachtsfest wünscht die Stadtmusik mit "Have Yourself A Merry Little Christmas", bevor die Chorgemeinschaft ein "Altes französisches Weihnachtslied" zum Besten gibt. Nachdem die Stadtmusik "Happy Christmas" gefeiert hat, lässt der Chor den "Weihnachtsstern" erstrahlen. Zudem gibt es von der Stadtmusik ein Medley zu hören.

"O du fröhliche" als traditioneller Höhepunkt

Anschließend spricht Oberbürgermeister Rupert Kubon sein Grußwort. Das weihnachtliche Musizieren und Singen auf dem Muslenplatz klingt traditionell mit allen drei Strophen von "O du fröhliche" aus, gemeinsam gespielt und gesungen von der Chorgemeinschaft, der Stadtmusik und allen Zuhörern.