Villingen-Schwenningen Auf dem Marktplatz wird’s was geben

Nichtsdestotrotz werde die Stadt die Teilnehmer der Kulturnacht, welche eine Gastronomie anbieten, noch zu einem "kleinen Informationsabend" mit den Themen Lebensmittelhygiene und Brandschutz einladen. "Das hat keinen konkreten Anlass. Wir möchten diese Gruppen nur darauf hinweisen, was zu beachten ist – sozusagen als kleine Auffrischung", erklärt Bummel.

Zur gesamten Bandbreite des Programms oder ob die Stadt wie in der Vergangenheit einzelnen Gruppen wegen zu hoher Anmeldezahlen gar die Teilnahme verweigern muss, könne sie aktuell noch nichts sagen, erklärte Bummel. Die Programmauswahl allerdings ist abgeschlossen. "In den nächsten Tagen gehen die Flyer in Druck." Die Mitarbeiterin des Kulturamts verrät lediglich, dass der Rotary Club, der im vergangenen Jahr nicht teilgenommen hat, dieses Jahr wieder seinen angestammten Platz am kleinen Muslenplatz einnimmt. Die Singer-Songwriter-Bühne, die dort im vergangenen Jahr ihr Debüt feierte, wandert deshalb auf den Marktplatz. In der Nachbarschaft der Rotarier auf dem kleinen Muslenplatz soll zudem eine Bühne vor allem für Auftritte von Tanzgruppen stehen, mit der ebenfalls der Wegfall der großen Marktplatz-Bühne kompensiert werden soll.

Immer noch vereinzelte Anmeldungen

Obwohl die Anmeldefrist für Teilnehmer der Langen Kulturnacht am 23. März abgelaufen ist, kämen immer noch vereinzelte Anrufe wegen Anmeldungen beim Kulturamt an. "Beispielsweise hat sich ein Gastronomiebetrieb gemeldet, der nun in der Zwischenzeit seinen Betrieb aufgenommen hat. In solchen Fällen versuchen wir natürlich, diejenigen zumindest ins Rahmenprogramm mit aufzunehmen, ihnen etwa die verkürzen Sperrzeiten zu gewähren", sagt Bummel.

Unter dem Motto "heimatKULTUR" kommt die lange Schwenninger Kulturnacht am Samstag, 7. Juli, zu ihrer 13. Auflage. Die Veranstaltung bietet den idealen Rahmen, um die Vielfalt der Doppelstadt zu genießen – und es sind wahrlich faszinierende Momente, die verschiedenen Kulturen in allen ihren Facetten zu erleben und mit Menschen vieler Nationen gemeinsam zu feiern, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. 2017, als die Veranstaltung zudem Bestandteil der Feierlichkeiten des 1200-jährigen Stadtjubiläums war, kamen etwa 14 000 Besucher.

Weitere Informationen: Erstmals hat die Veranstaltung eine eigene Homepage: www.kulturnacht-vs.de