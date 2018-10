Villingen-Schwenningen Auf dem Jubiläumspfad Hagenbachidylle bei Trossingen

Die Wanderfreunde Villingen sind am Donnerstag, 1. November, von 8 bis 13 Uhr in Dürrn unterwegs. Am Samstag und Sonntag, 3. und 4. November, sind die Wanderer in Mansbach in Frankreich gemeldet. Start ist an beiden Tagen um 8 Uhr. Auch in Unteröfwisheim sind die Wanderfreunde am Samstag und Sonntag, 3. und 4. November, jeweils von 8 bis 13 Uhr unterwegs. In Riedern starten die Teilnehmer am Sonntag, 4. November, um 10 Uhr zur geführten Wanderung.

Am Sonntag, 4. November, lädt der Schwäbische Albverein Schwenningen zu seiner letzten Herbstwanderung in diesem Jahr ein. Entgegen der angesagten Wanderung von Spaichingen nach Aldingen, wird auf dem in diesem Jahr eröffneten Jubiläumspfad Hagenbachidylle bei Trossingen gewandert. Mit seinem hohen Pfadanteil, den schönen Gewässerpassagen und Aussichten, sowie Wechsel von Wald und offener Landschaft erfüllt dieser Weg die Erwartungen für eine Traumtour. Die Gesamtstrecke beträgt etwa zwölf Kilometer. Eine Schlusseinkehr ist vorgesehen. Die Fahrt erfolgt mit dem Ringzug: Treffpunkt Villinger Bahnhof 9.30 Uhr, Schwenninger Bahnhof 9.40 Uhr. Anmeldung bis Samstag, 3. November, 11 Uhr bei der Tourist-Info im Bahnhof Schwenningen, 07720/ 82 10 66.

Der Schwarzwaldverein Villingen unternimmt am Sonntag, 4. November, eine Wanderung rund um Wolterdingen. Treffpunkt ist um 9.15 Uhr am Bahnhof in Villingen. Von Wolterdingen führt die Tour über den Zindelstein und Schwarzen Buben zurück zum Ausgangspunkt. Die Wanderstrecke beträgt elf Kilometer. Die Schlusseinkehr findet im Gasthaus "Falken" in Wolterdingen statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Wanderführerin ist Sigrid Resech, 0771/1 29 80.