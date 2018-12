Villingen-Schwenningen Auf dem Aldi-Parkplatz rekrutiert

Villingen-Schwenningen. "Uns hat der Nachwuchs gefehlt – auch in unserem Alter kommt das vor", sagt Christian Röcke augenzwinkernd. Er und eine Handvoll weitere engagierte Senioren sind die letzten Mitstreiter einer einst 20-köpfigen Gruppe Ehrenamtlicher, die seit ihrer Gründung im Jahr 1978 in Eigenregie das Angebot für die Senioren-VHS erstellt, organisiert und – als Vertreter der Zielgruppe mit der passenden Expertise ausgestattet – in Form von Vorträgen selbst umgesetzt haben. "Als ich vor zehn Jahren dazu gestoßen bin, haben wir noch wunderschöne Reisen organisiert. Nach dem Abschied von Adelheid Klaiber, die dabei federführend war, haben wir uns mehr auf unsere Vorträge und Kurse konzentriert", erklärt Röcke.

Mit Annemarie Walz, Marianne Birkenstock, Klaus Herzer und Margret Bertsche ging nach dem Sommerprogramm dieses Jahres ein großer Teil des Kernteams in den verspäteten Ruhestand (wir berichteten). "Verdienterweise und zum Teil im Alter von knapp 100 Jahren", betont Ina Schweizer, Leiterin der Volkshochschule (VHS) VS. "Klaus Herzer etwa hat zuletzt noch fast erblindet perfekte Vorträge aus dem Kopf gehalten", fügt Röcke hinzu. "Als sie gegangen sind, waren wir für die Organisation in gewohnter Form zu wenige. Aber wir sagten, wir machen weiter – unter dem Dach der VHS."

Es folgte der strukturelle und personelle Umbruch, hauptsächlich in Form von Daniel Zuber, der seit Juli beim Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport (JuBIS) der Stadt angestellt ist. Wie unter anderem auch die Stadtbibliothek ist die VHS einer der Bereiche innerhalb dieses Amts. Zum neuen Jahr übernimmt Zuber die Leitung des VHS-Fachbereichs Politik/Gesellschaft/Zeitgeschichte – wozu auch die "VHS am Nachmittag" gehört.