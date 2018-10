Villingen-Schwenningen Auf dass Kaminfeuer wieder lodern

Villingen-Schwenningen. Die Öfen in den Wohngebieten Deutenberg, Hammerhalde, Kopsbühl und Wöschhalde/Wöschhalde Süd bleiben kalt und trotzdem erhitzen doch die Gemüter der Häuslebauer. Grund dafür sind Verbrennungsverbote, welche die Stadt Villingen-Schwenningen erlassen hat, und die es Eigenheimern verbieten, ihre Kachelöfen und Co. zu betreiben. Wegen der Hangdrucklage in diesen Wohngebieten bringe das zu starke Emissionen für das Umfeld mit sich.

Die Geschichte ist seit Jahren ein Dauerbrenner. Im Juni 2017 festigte der Gemeinderat in einer denkwürdigen Sitzung, in deren Verlauf viele Gremiumsmitglieder wegen angeblicher Befangenheit in die Zuhörerreihen verwiesen wurden, zuletzt einen Beschluss, der die Aufrechterhaltung der Verbrennungsverbote zum Inhalt hatte.

Im April 2018 unternahm die FDP aus aktuellem Anlass erneut einen Vorstoß, das Verbot wieder zu kippen. Frank Bonath sah die Rechte von Hausbesitzern eingeschränkt und betonte, falls das Feuerungsverbot nicht "sowieso schon rechtswidrig ist, gehört es aufgehoben". Außerdem müsse die Stadt auch dem technischen Fortschritt in der Heizungsbranche Rechnung tragen, gerade um in Emissionsfragen vorwärts zu kommen.