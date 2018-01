Villingen-Schwenningen. Rund 15 000 Euro Sachschaden ist nach Angaben der Polizei am Montag, gegen 1.50 Uhr, auf der A 81 zwischen den Anschlussstellen Tuningen und Villingen-Schwenningen entstanden. Ein 40-jähriger Lenker eines BMW X6 war in Richtung Stuttgart unterwegs und geriet auf der mit Schneematsch bedeckten Straße ins Schleudern. In der Folge verlor der 40-Jährige die Kontrolle über den Wagen und kollidierte heftig mit der Mittelschutzwand. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt.