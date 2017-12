Villingen-Schwenningen Auch wenn nichts in der Welt eine Mama ersetzen kann

Für sie ist die Weihnachtszeit auch Spendenzeit, doch anstatt an eine überregionale Organisation zu spenden, wollte Kristina Ziegler einem Kind vor Ort etwas Gutes tun. Noels Schicksal hat sie tief bewegt: "Seine Mama ging in meine Zumba-Kurse", schildert Kristina Ziegler. Vor drei Jahren sei sie an einem Hirntumor erkrankt. "Sie war immer positiv und optimistisch." Damals organisierte Kristina Ziegler für sie eine Zumba- Christmas-Party, deren Erlös an die Mutter und ihren damals dreijährigen Sohn gespendet worden ist.

Sie besiegte den Tumor, fasste neuen Lebensmut, der sich unter anderem im Zumba-Tanz ausdrückte. "Zuerst trug sie eine Perücke, doch schon nach kurzer Zeit machte es ihr nichts aus, mit nur wenig Flaum auf dem Kopf in meinen Zumba Stunden mitzutanzen", schildert Kristina Ziegler und gesteht: "Ich bewunderte sie sehr." Die Haare wuchsen und mit ihnen die Lebensfreude. "Sie strahlte über das ganze Gesicht."

Doch der Tumor kam wieder. Und dann ging alles ganz schnell: Noels Mama Sabrina verlor den Kampf gegen den Krebs. Für Kristina Ziegler aber bleibt in Erinnerung, "wie stark sie war, wie sie gelacht hat und wie positiv sie war". Und als vor drei Wochen plötzlich das Lied "Limbo" in ihre Zumba-Playlist "purzelte", Sabrinas Lieblingslied, war die Idee geboren: "Wenn wir dieses Lied tanzen, winken wir in den Himmel und singen ganz laut. So glaube ich hört sie uns und singt und tanzt da oben mit."