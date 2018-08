Villingen-Schwenningen Auch mit 85 noch auf dem Golfplatz

Doch nicht nur weil Benzing zahlreiche Patienten in Villingen-Schwenningen betreute, sondern auch durch sein Engagement für den Eishockeysport machte sich Benzing einen Namen. Als einer der Gründer der Kunsteisbahngesellschaft 1968 und langjähriger Obmann des SERC setzte sich Benzing dafür ein, dass das Eishockey in Schwenningen gefördert wird. Durch den Bau der Eishalle, gelang es den Machern um Benzing, das Schwenninger Eishockey nahezu Jahr für Jahr nach vorne zu bringen – bis in die erste Bundesliga. "Dort spielten wir dann 13 Jahre lang.

Und auch heute sieht er sich und seine Familie noch als Unterstützer des Sports und Standortes. "Ich bin nach wie vor der Meinung, dass dieser Sport das Aushängeschild der ganzen Region ist und sehr froh, dass meine Nachfolger, die heutigen Gesellschafter Thomas Burger und Michael Werner, das genauso sehen und mit demselben Engagement dabei sind."

Der Vater dreier Kinder und Opa von fünf Enkelkindern fühlt sich in seinem Alter den täglichen Herausforderungen noch bestens gewachsen. Dafür tut er aber auch einiges, wie er eher zurückhaltend erzählt, als damit zu prahlen: "Ich mache seit 20 Jahren jeden Morgen meine Gymnastikübungen, gehe ein bis zwei Mal die Woche golfen und schwimme zweimal wöchentlich im Neckarbad."

Und wer denkt, mit 85 Jahren wird ein Schwenninger genügsam, nimmt vielleicht die ein oder andere Entwicklung in seinem Umfeld nur noch hin, der liegt zumindest bei Doc Benzing komplett daneben. Ihm ist es nach eigenen Angaben nämlich überhaupt nicht egal, was beispielsweise in und mit seiner Stadt passiert. "Ich verfolge die Entwicklung nach wie vor mit Spannung, Freude, aber auch mal Unbehagen." Grundsätzlich sei er sehr positiv gestimmt, aber er habe insbesondere in Sachen Marktplatz-Neugestaltung auch Erwartungen. "Ich hoffe, dass nach Beendigung der Baustelle auch die Entwicklung auf dem fertigen Marktplatz nicht vergessen wird."

Der größte Wunsch betrifft aber doch ihn selbst: "Ich hoffe, dass ich gesund bleibe – was soll ich mir in meinen Alter auch sonst wünschen?" Gefeiert wird im kleinen Kreis mit Freunden, Nachbarn und natürlich der ganzen Familie bei Prosecco im heimischen Garten. "Die große Fete wird es nicht geben."