Villingen-Schwenningen Auch mit 80 Jahren nicht zu bremsen

VS-Schwenningen. Der gebürtige Schwenninger wuchs am Neckar mit drei Schwestern und drei Brüdern auf, der jüngste Bruder verunglückte vor Jahren als Bergsteiger tödlich. Manfred Hils, der Mittlere der Geschwister, besuchte die Karlschule und war durch die Kurzschuljahre damals gerade 13 Jahre alt, als er seine Lehre als Schriftsetzer bei der einstigen Firma Kohler im Karpfenweg begann.

Danach arbeitete er zehn Jahre lang bei den Firmen Probst, Ringdruck, Eller und drei Jahre auch in der Schweiz. In dieser Zeit hatte er gemeinsam mit seinen Brüdern Helmut und Werner den Radrennsport entdeckt. Viele Rennen sind die Hils-Brüder zusammen gefahren. Mit seinem um zwei Jahre älteren Bruder Helmut, der damals als Automechaniker auch in der Schweiz arbeitete, umrundete er nach Feierabend regelmäßig den Zürichsee.

Das Halbprofitum war zum Greifen nahe, doch dann entschieden sich die Brüder anders. Helmut Hils eröffnete in der Villinger Straße eine Tankstelle und sein Bruder Manfred half ihm beim Auf- und Ausbau des Betriebes. "Wir haben die Stunden dann doch lieber in die Arbeit als in den Sport gesteckt", sagt Manfred Hils im Rückblick. Nebenbei verkauften sie alsbald auch Automobile: NSU, Volvo, Chrysler, Simca, Peugeot. Das Autohaus wuchs und sie spezialisierten sich auf den schwedischen Autobauer Volvo – bis heute.