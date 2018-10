Villingen-Schwenningen Auch im Alter gibt es viele schöne Momente

Villingen-Schwenningen. "Das Alter ist schon lange kein Grund mehr zur Resignation", stellte Oberbürgermeister Rupert Kubon bei der Vorstellung des Programms zum Seniorentag 2018 fest (24. Oktober, Landratsamt Villingen, großer Sitzungssaal). Von 10.30 bis 16.30 Uhr dreht sich bei der Veranstaltung von städtischem Seniorenrat, Kreisseniorenrat und Landratsamt alles um das Motto "Glück kennt kein Alter". Verschiedene Beiträge und Infos zu den Themen Freizeit, Reisen, Bewegung oder auch Ernährung und ehrenamtliches Engagement sowie Betreuungsmöglichkeiten prägen den Tag. Zum Einstieg serviert Henry Greif, Moderator des Abends, einen Film, in dem ältere Menschen aus der Doppelstadt zu Wort kommen und darüber sprechen, was sie unter Glück verstehen. Greif sieht noch großes Potential im Bezug auf die Vereine: Viele ältere Menschen möchten sich bewegen oder ein Instrument erlernen. Dies sollte sich, so Greif, verstärkt in einem speziellen Angebot für alte Menschen widerspiegeln .

Fakt ist für Mitorganisatorin Regina Büntjen (Landratsamt), dass Menschen ihren Lebensherbst seltener negativ sehen. Im Gegenteil, will ein Meinungsforschungsinstitut erfahren haben: Menschen im Alter zwischen 65 und 85 Jahren fühlen sich häufig siebeneinhalb Jahre jünger "als "sie in Wirklichkeit sind". Auch für OB Kubon hat sich der Blick auf ältere Menschen geändert. Bestes Beispiel sei sein eigener Vater, der im Alter von 89 Jahren noch den Kindergarten in seiner Nähe besuche, um den Jungen und Mädchen vorzulesen. Bei den Besuchen der 100-Jährigen Bürger aus VS sei ihm ein Wandel aufgefallen: Seien vor rund 15 Jahren viele noch bettlägrig gewesen, erlebe er seit einiger Zeit eher geistig rüstige betagte Menschen. Und dies seien seinen Erfahrungen nach keine Einzelfälle. "Glück lässt sich sicher nicht auf ein bestimmtes Alter festlegen", so sein Fazit. "Es gibt ja auch unglückliche Menschen in jeden Alter."

"Was ist Glück", mit dieser Frage beschäftigt sich am Nachmittag dann Professor Bernd Fischer, der auch als Gehirnjogging-Guru bekannt ist.