Villingen-Schwenningen Auch bei 800-Jahr-Feier dabei

Hörte man den Ausführungen der Vorsitzenden Elli Fuß und der Schriftführerin Anneliese Fuß zu, wurden die Aussagen eindeutig bestätigt. Die 38 rührigen Mitglieder der Landfrauen im Alter zwischen 48 und mehr als 80 Jahre werden sich auch bei der 800-Jahr-Feier im kommenden Jahr bei verschiedenen Veranstaltungen und Anlässen einbringen.

Gelungen ist die Mischung, alle Altersklassen mit einzubinden, sei es beim Besuch in der Seppenhofer Kaffeerösterei, beim Besuch der Strohskulpturen in Höchenschwand, bei der Wanderung zum Bachheimer Kiosk, beim Ausflug nach Waldkirch, bei der Hallenreinigung, der Öschputzete, der gemeinsamen Maiandacht mit den Göschweiler Damen, dem Herrichten des Erntedankaltars, bei der Pflege des Kirchengärtles, der Mithilfe und dem Kuchenbacken beim Seniorennachmittag, bei der Kinderfasnet oder auch beim gemeinsamen Basteln für den Adventsbasar im Haus Lebensheimat. Die sprachlich-künstlerische Ader zeigte die Vorsitzende, welche die Aktivitäten in Reimform präsentierte. Einen positiven Kassenbericht legte Ursula Werne der Versammlung vor.

Elli Fuß, Beate Barsch, Annelies Fuß, Ursula Werne, Edeltraud Hinterseh und Christel Vogt haben auch für das kommende Jahre für die Landfrauen wieder ein interessantes Angebot, aber auch Unterstützungen bei Veranstaltungen zusammengestellt. Neben der "Frauenpower" selbst ist vor allem das Kuchen- und Tortenbacken gefragt. Gefragt ist auch ihre Kreativität, wie etwa am Adventsbasar, der zusammen mit dem Kindergarten im Haus Lebensheimat durchgeführt wird. Gemeinsam wurde vier Tage gebastelt, gekocht, gebacken und gewerkelt. Dieser ist auch die wichtigste Einnahmequelle, so Ursula Werne, die einen positiven Kassenstand vorweisen konnte.