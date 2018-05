Villingen-Schwenningen Auch auf dem Land sollen Studenten mobil sein

"Die Studierenden fanden es toll, mit den E-Fahrzeugen unterwegs zu sein", erzählt Anton Karle, der für den Part Individualverkehr des Projektes verantwortlich zeichnet und spricht von einem "psychologischen Effekt".

Die Studierenden seien zum Beispiel überrascht gewesen, weil sie mit den geliehenen E-Fahrzeugen günstiger unterwegs waren als mit dem eigenen Auto. Der Effekt: Es besteht eine Nachfrage nach den Fahrzeugen.

Berechnet wird als ein Ergebnis, wieviel CO2 durch das Projekt gespart worden ist. "Ja, wir haben eine Bewusstseinsveränderung herbeigerufen", meinen die beiden Projektverantwortlichen. Dazu habe auch ein weiterer Baustein bei der Mitfahrplattform "flinc" beigetragen. Dort wurde eine Gruppe eingerichtet, die nur Hochschulmitarbeitern und Studierenden zugänglich ist. Ergebnis: Fahrgemeinschaften wurden gebildet. "Bisher basierte die Mobilität der Studierenden auf dem PKW, beziehungsweise auf einer Person in einem Auto. "Am wirksamsten ist die Mundpropaganda", meint Jochen Baier. "Man braucht schon einen langen Atem", findet Anton Karle. Deswegen sei das Projekt auf drei Jahre angelegt. "Wir haben auf dem Land eine große Chance, Mobilität gewinnbringend umzusetzen. "

Landeseigene Parkplätze auf dem Areal der Hochschule Furtwangen werden demnächst kostenpflichtig, eine Tatsache, die Baier und Karlebegrüßen. So könnten beispielsweise Fahrgemeinschaften gebildet werden. Die Parkplätze der Studierenden seien in Furtwangen oftmals belegt von solchen, die im Wohnheim Großhausberg wohnten, aber nicht zu Fuß zur Hochschule laufen wollten. Eigentlich müssten, so die beiden Professoren, Studierende bevorzugt werden, die nicht in Furtwangen wohnten. "Es gibt kein Grundrecht auf einen Parkplatz, nur ein Grundrecht auf Mobilität", sagt Anton Karle. Er ist überzeugt, dass es für die Studierenden in Furtwangen Alternativen zum Auto gibt gibt "Wir bieten Konzepte für die, die hier wohnen und für die, die jeden Tag einpendeln. Es kann im ländlichen Raum ohne eigenes Auto gehen."

Weiterer Baustein ist der ÖPNV. Einmalig und auf ein Semester beschränkt fährt ein Bus von der Breisgau-S-Bahn, Waldkirch und Bleibach, im 90 Minuten-Takt zur Hochschule und wieder zurück. Der Bus fährt seit einigen wochen und ist in dieser Phase kostenlos. Bereits jetzt ist klar, dass der Bus sehr gut angenommen wird. ÖPNV, so Baier, "muss nicht kostenlos sein. Die sind bereit, zu zahlen, wenn das Angebot stimmt. Er persönlich favorisiert das "Wiener Modell": Die Fahrkarte kostet 365 Euro im Jahr, ein Euro pro Tag."

Am 30. Mai soll eine Veranstaltung Shuttle-Bus Furtwangen mit Studierenden, Landes- und Kommunalpolitikern stattfinden. Die Ergebnisse des bundesweit einmaligen Projektes sollen in einem Fachjournal veröffentlicht werden. "Wir wollen weitermachen", bekräftigen Baier und Karle. Es soll dann in Richtung autonomes Fahren gehen. "Wir stellen Anträge, wenn wir im Laufe des Jahres sehen, dass es sich lohnt, das Programm fortzuführen", sagt Anton Karle.