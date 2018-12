Während in der Mehrzahl der Häuser in Deutschland die letzten Vorbereitungen für Heiligabend beendet werden, während die Kirchenglocken zum nachmittäglichen Krippenspiel einladen und sich langsam Ruhe über das Land legt, verrichten in unzähligen Stellwerken, auf Triebwagen und Lokomotiven Menschen ihren Dienst um zu gewährleisten, dass Bahnreisende auch an diesem besonderen Abend im Jahr pünktlich und sicher ihr Ziel erreichen. So auch Rainer Lüttich auf dem Befehlsstellwerk in Villingen. Seit 1982 haben es sich die Mitglieder des Villinger Eisenbahn-Clubs zur Pflicht gemacht, einem Diensthabenden zur Christnacht einen Besuch abzustatten und somit ihre Solidarität mit den "echten" Eisenbahnern zu bekunden. Waren früher auch die einsamen Wärterposten im Groppertal oder an den Bahnschranken Villingens Ziel dieser netten Geste, beschränken sich nach Auflösung dieser Posten die Bescherungen auf Triebfahrzeugführer und Stellwerksbediensten am Villinger Bahnhof. Fahrdienstleiter Rainer Lüttich brachte seine freudige Überraschung in diesem Jahr mit den Worten: "Das ist ja wirklich eine tolle Überraschung. Sonst besucht mich ja keiner!" zum Ausdruck. Mit Wissen seines Vorgesetzten bekam Rainer Lüttich eine kleine Geschenktüte aus der Hand des Vorsitzenden des Villinger Eisenbahn-Clubs, Wolfgang Riedel, überreicht. Foto: Klatt