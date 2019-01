Villingen-Schwenningen Attraktives Netzwerk ist sehr aktiv

Bei der Versammlung standen auch Wahlen im Fokus. Für 2019 wurde Matthias Wößner zum neuen Vorsitzenden gewählt. Ilja Schneider (stellvertretender Vorsitzender), Miriam Laufer (Mitglieder und Interessenten), Nicole Trautwein (Online-Verein), Daniel Gula (Social Media), Thomas Nyga (Marketing und Kommunikation) und Tobias Kiefer (Projekte) verstärken das Vorstandsteam in den einzelnen Ressorts. "Die Wirtschaftsjunioren Schwarzwald-Baar-Heuberg gehören zu einem der aktiv­sten Kreise in Deutschland und verfügen über ein großes Netzwerk bundesweit und auf internationaler Ebene", so die einleitenden Worte des neu gewählten Vorsitzenden Matthias Wößner. "Darauf können wir stolz sein und weiter aufbauen." Für diese hohe Aktivität im Verband wurden die Wirtschaftsjunioren sogar mit dem dritten Platz im Bundeswettbewerb ausgezeichnet.

Neben Betriebsbesichtigungen, Konferenzen auf Landes-, Bundes-, und internationaler Ebene stand die Projektarbeit im Mittelpunkt. Mit dem Projekt "1-Tag Azubi" gelang es den Wirtschaftsjunioren Einwanderern durch die Vermittlung von Schnuppertagen in Unternehmen erste Eindrücke in der Arbeitswelt zu vermitteln. Dafür konnten im Rahmen des Projekts 13 Jugendliche und zwölf regional ansässige Unternehmen zur Teilnahme gewonnen werden. "Aufgrund dieses Erfolges, setzen wir das Projekt weiter fort", so Wößner.

Zudem gab es erfreuliche Neuigkeiten: Die ehemalige Kreissprecherin Carmen Mühlpforte wurde im Bundesverband als Vorstandsmitglied im Ressort "Mitglieder und Interessenten" gewählt. "Wir sind sehr stolz, mit jemandem aus unserer Mitte im Bundesvorstand vertreten zu sein und freuen uns auf die weitere, enge Zusammenarbeit", betont Wößner.