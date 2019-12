Villingen-Schwenningen Attacke auf Tattoo-Studio

Doch auch Hayn ist klar: Es handelt sich nicht um eine übliche Zerstörungswut – vielmehr dürften es die Täter gezielt auf das Studio abgesehen haben. "In VS muss man mit so etwas rechnen", erklärt der Inhaber. Denn er als Quereinsteiger weiß ebenfalls von den Machtkämpfen, die in der Branche herrschen – auch, wenn er einige Studios in der Umgebung kennt, die angesichts des frischen Windes auf dem Markt positiv gestimmt seien. "Es handelt sich einfach um eine schwierige Branche, man tritt den Leuten schnell auf die Füße, und hier in der Gegend ist in der Vergangenheit viel passiert", weiß Hayn.

Und genau das dürfte voraussichtlich auch in diesem Fall einer der Gründe gewesen sein, warum sein Studio Ziel dieser Attacke wurde. Denn seit seinem Umzug aus der Niederen in die Obere Straße und der damit verbundenen räumlichen Erweiterung verzeichnet der 29-Jährige einen großen Boom. "Wir haben in den vergangenen Wochen viel gearbeitet und für einigen Wirbel gesorgt." Denn mit besonderen Aktionen will er sich von der Konkurrenz abheben. Man wolle sich für die Kunden viel Zeit nehmen, habe deshalb auch Sonderschichten gefahren. So lockt das Studio unter anderem mit 15 internationalen Gasttätowierern.

"Bad Kids" in aller Munde

"Wenn die Aktion eine Einschüchterung gewesen sein soll, dann war das aber ein Schuss in den Ofen", erklärt er. Denn die Attacke sei für ihn auch in gewisser Weise ein Motivationsschub gewesen: "Jetzt setzen wir noch mal einen oben drauf!" Den genutzten Backstein will er als Kunstobjekt in seinem Studio ausstellen, im neuen Jahr soll es als "Andenken" an die Aktion außerdem einen "Polterabend" geben, wie Hayn mit einem Grinsen erklärt.

Überhaupt hätten ihm die zertrümmerten Scheiben eigentlich nicht geschadet, vielmehr habe sich die Sache - seit dem er davon in den sozialen Netzwerken Fotos veröffentlicht hat - als "riesengroße, kostenlose Marketing-Aktion" entpuppt. Denn "Bad Kids" ist seit dem Steinwurf insbesondere in der Tattoo-Szene, aber auch darüber hinaus, in aller Munde. Verbunden ist das auch schon mit einigen Anfragen für Termine.

Und die enorme Reichweite, die mit der Veröffentlichung erreicht wurde, nutzt Hayn darüber hinaus für die Suche nach den Tätern. Denn der Studioinhaber hat zu den bislang Unbekannten bereits einige Hinweise erhalten. "Ich weiß nun, wie viele es waren und deren Geschlechter." Für den entscheidenden Hinweis, der gleich an die Polizei weitergegeben wird, zahlt er zudem 1000 Euro.

Vermieter tun ihm leid

Trotz alledem schade eine solche Attacke natürlich dem Ansehen der Studios. "Ich finde es unglaublich schade. Für die Studios ist es ohnehin schwierig, entsprechende Locations zu finden. Der Ruf wird mit einer solchen Aktion natürlich nicht besser", ist er sich sicher. Zumal ihm die Vermieter leid tun, die sich aufgrund der Sachbeschädigung nun um neue Scheiben kümmern und den Vorfall mit der Versicherung abklären müssen.

Bereits in der Vergangenheit kam es in VS und Umgebung zu Anschlägen auf Tattoo-Studios. Eine aufsehenserregende Serie gab es im Jahr 2013, als insgesamt fünf Studios in Schwenningen, Oberndorf und Trossingen attackiert wurden. Die Täter hatten dabei in mehreren Fällen nicht nur Steine in die Schaufenster geworfen, sondern darüber hinaus Flaschen mit Buttersäure in die Geschäfte geschleudert.

Eine Ermittlungsgruppe konnte damals die Täter in den Rockerkreisen ausfindig machen. Mit den Anschlägen wollten sie laut Polizei unliebsame Konkurrenz vom Markt verdrängen. Bei einer Razzia im Frühjahr 2014 wurden die insgesamt vier Tatverdächtigen aus Villingen-Schwennungen und Konstanz vorläufig festgenommen.