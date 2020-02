Villingen-Schwenningen Attacke am Bahnhof: Richter schickt Schläger in Haft

Die drei Männer hatten am frühen Montagmorgen gegen 4.30 Uhr den Gast eines Lokals am Bahnhof gemeinschaftlich malträtiert. Der 37-Jährige hatte zuvor offenbar versucht schlichtend bei einem Streit einzugreifen, an dem das Trio ebenfalls beteiligt war. Der 23-jährige Tatverdächtige schlug daraufhin dem 37-Jährigen die Mütze vom Kopf. Dieser antwortete mit einem Kopfstoß gegen den 23-Jährigen.