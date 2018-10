Villingen-Schwenningen Atemberaubende Sicht belohnt Gipfelstürmer

13 Teilnehmer starteten in Nesselwängle und stiegen über das Sabachjoch und die Musauer Alm bis zur Otto-Mayr-Hütte auf. Von dort ging es weiter hoch auf die 2059 Meter hohe Große Schlicke. Für die letzten 100 Höhenmeter ist in diesem steilen Steig gute Trittsicherheit vonnöten.

Eine atemberaubende Rundumsicht war an diesem Tag der Lohn des schweißtreibenden Aufstieges. Wie auf dem Präsentierteller lagen die Allgäuer Alpen vor den Gipfelstürmern. Geradezu mystisch war der Anblick im Abendlicht auf die hunderte von Gipfeln und Zacken in allen erdenklichen Blautönen über dem Wolkenmeer. In Richtung Osten war Deutschlands höchster Berg, die Zugspitze, zu erkennen, und im Norden war das Märchenschloss Neuschwanstein gut sichtbar.

Am zweiten Tag wanderte die Gruppe weiter zur Bad Kissinger Hütte, die spektakulär am Südwesthang des Aggensteins liegt. Trittsicherheit und Schwindelfreiheit waren auch nötig, als es zum deutsch-österreichischen Grenzberg den Aggenstein hinauf ging. Nach einem kurzen kraxeligen Finale erreichte die Gruppe das große Gipfelkreuz. An diesem sonnigen warmen Herbsttag offensichtlich ein äußerst beliebtes Ziel. Die beiden erfahrenen Wanderleiter brachten die gut gelaunte und hoch zufriedene Gruppe hinunter zum Busparkplatz.