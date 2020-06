Villingen-Schwenningen Asphalteinbau: Auf der B 33-Baustelle brummt es

Damit der Nachschub für die Materialschlacht gesichert ist, stünden immer etwa drei Lastwagen mit frischem Asphalt bereit, um die Asphaltfertiger zu bestücken. Anschließend werde die Schicht gewalzt, ehe nach der Binderschicht die oberste Deckschicht kommt. 30 Beschäftige sind deshalb derzeit gleichzeitig vor Ort, um einen reibungslosen Ablauf auf der Großbaustelle zu sichern.

Bis Ende der nächsten Woche, so erklärt Bauleiter Achim Schöck von der Firma Stumpp, soll der Einbau abgeschlossen sein. Anschließend stehen die Arbeiten am Bankett sowie die Installation der Schutzplanken, um danach Markierungen, Leitpfosten und die Beschilderung anzubringen. Etwa bis Mitte Juli sollen dann die Arbeiten auf der westlichen Fahrbahn ein Ende finden – dann erfolgt der Seitenwechsel.

Drei Auffahrten sollen bald fertig werden

Zu diesem Zeitpunkt sollen, so RP-Projektleiter Waidele, auch die Auffahrten an der Vockenhauser Straße (Wüba), Wieselsbergstraße und an der Kreuzung in Richtung Marbach wieder befahrbar sein. Die Auffahrt am Landratsamt benötige aufgrund des Umbaus des Radwegs (wir haben berichtet) etwas mehr Zeit. Grundsätzlich erwartet Waidele jedoch, dass sich die Lage verkehrstechnisch deutlich entspannt – auch wenn ihm bislang keinerlei Probleme zugetragen wurden.

Während der Asphaltarbeiten ist die Geschwindigkeit in den betroffenen Bereichen auf 20 Stundenkilometern beschränkt. Zum Schutz der Bauarbeiten werde die Geschwindigkeit teilweise auch kontrolliert. Waidele: "Wir setzen Warnposten ein, um für die Sicherheit zu sorgen."