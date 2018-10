Sechs Kandidaten bei der Neuwahl eines Oberbürgermeisters, bei welcher der Amtsinhaber nicht mehr antritt. Über 85 000 Einwohner, knapp 65 000 Wahlberechtigte. Und nur 42,3 Prozent Wahlbeteiligung. Noch nicht einmal jeder Zweite hat von seinem Wahlrecht Gebrauch gemacht. Wer dieses Rechenexempel aufmacht, kommt nicht umhin, festzustellen: Das ist ein Armutszeugnis! Dabei sah es im Vorfeld so gut aus: Dass sich ganze sechs Kandidaten aufstellen lassen, hatte man kaum zu träumen gewagt. Das Interesse an Podiumsdiskussionen war in der Folge immens. Und auch online wurde so viel über die Kommunalpolitik diskutiert wie noch nie. Doch was passierte dann? Offenbar hat man es nicht geschafft, die Wähler zu mobilisieren. Für die nächsten zwei Wochen kann das nur eines heißen: Wanted, Wähler in VS bis zum 21. Oktober dringend gesucht!