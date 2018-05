Villingen-Schwenningen Archiv besteht nicht nur aus Papier

Einige Filme und Tondokumente sind jedoch wegen des Urheberrechts nur bedingt öffentlich nutzbar. Das Film- und Tonmaterial des Stadtarchivs stammt aus Kommunal-, Firmen- und Privatbeständen, auch existieren zahlreiche Mitschnitte von Fernseh- und Radiosendungen.

Das Archivale des Monats Mai aus dem Archivbestand zeigt die Aufnahmen eines Seifenkistenrennens Ende der 60er Jahre in Villingen, gefilmt von einem Amateurfilmer, der diese Aufnahmen dem Stadtarchiv zur weiteren Nutzung überlassen hat. So ist zu sehen, wie die Villinger sich die Zeit im Frühling vertrieben haben. Anfeuernde Zuschauer am Straßenrand, aufgeregte Fahrer und ein Blick über das damalige Stadtbild sind Teil der interessanten Aufnahmen.

Das Video kann auf der Internetseite der Stadt Villingen Schwenningen unter www.villingen-schwenningen.de/kultur/stadtarchiv unter dem Unterpunkt Aktuelles angesehen werden.