Villingen-Schwenningen Arbeitslosigkeit gering wie lange nicht mehr

Dies ist die niedrigste Arbeitslosenzahl in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg seit der Fusion der Agenturen Villingen-Schwenningen und Rottweil im Oktober 2012. Der Agenturbezirk Rottweil-Villingen-Schwenningen liegt bei der Arbeitslosenquote von aktuell 2,5 Prozent* weiterhin unter dem Landesschnitt von 3,1 Prozent. Zum Vergleich: Im Vorjahr waren im Mai in der Region 7670 Arbeitslose gezählt worden, knapp 800 mehr als jetzt. Die Quote betrug in der Region vor Jahresfrist 2,8 Prozent. "Der weitere Rückgang der Arbeitslosigkeit gegenüber dem Vormonat April ist auf die positive Entwicklung im Bereich der Arbeitslosenversicherung zurückzuführen. In der steuerfinanzierten Grundsicherung gab es kaum eine Veränderung", sagt Erika Faust, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Rottweil-Villingen-Schwenningen im aktuellen Arbeitsmarktbericht.

Im Mai meldeten Betriebe und Verwaltungen aus der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg dem Arbeitgeber-Service der Agentur Rottweil-Villingen-Schwenningen mehr als 1950 Stellenangebote zur Besetzung, 310 mehr als im Vormonat und 115 mehr als im Vorjahr. Der Stellenbestand lag zum Stichtag bei 6725 Angeboten. Dieses Stellenangebot umfasst eine breite Palette an Berufen und Qualifikationen –vor allem Fachkräfte mit Fertigungsberufen sind gefragt. "Allein für diese Fachkräfte gibt es 3100 Angebote aus der Region", erläutert Faust.

Alleine 675 Stellen in Gesundheits- und Sozialberufen