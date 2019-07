Villingen-Schwenningen Arbeitgeber fürchten Abschiebung von Mitarbeitern

Diese Aussagen und Forderungen können die Verantwortlichen des Jobclubs VS mehrfach unterschreiben. Abschiebungen werden dann absurd, wenn "die Geduldeten integriert sind, arbeiten, zuverlässig sind und in den Betrieben gebraucht werden", so Chrisitian Utischill. Denn nicht nur Flüchtlingshelfer und Betroffene hängen in der Luft. Verunsicherung macht sich auch dort breit, wo nicht nur Fachkräfte, sondern Arbeitskräfte generell gesucht werden: in den Betrieben. Stefanie Holland spricht das aus, was viele ihrer Arbeitgeberkollegen denken: "Wir brauchen nicht nur Fachkräfte, sondern auch auch Helfer, die bereit sind, körperliche Arbeit zu verrichten." Seitens der IHK Schwarzwald-Baar-Heuberg heißt es ergänzend: "Das Potenzial, das diese Menschen mitbringen, darf nicht übersehen werden."

Großes Potenzial

Das "große Potenzial" vor Augen hat Martin Hayer, Geschäftsführer des AWO-Seniorenzentrums am Park in VS, wenn er sein Gegenüber betrachtet. Lamin, seit 18 Monaten in der Einrichtung, der nach seiner Kurzausbildung zum Altenpflege-Helfer nun eine Ausbildung zum Altenpfleger absolviert. Doch ob er danach bleiben kann, ist fraglich. "Er ist immer noch in der Duldung. Er kann theoretisch jeden Tag abgeschoben werden" meint Hayer, während Lamin den Blick senkt: "Ja, für mich ist das alles sehr belastend". Denkt er an seine Aufgaben im Heim, huscht ein Lächeln in sein noch angespanntes Gesicht: "Ich arbeite so gerne mit den alten Leuten". Hayer ergänzt: "Die Bewohner lieben ihn, er hat eine so freundliche Art." Für ihn eine "absurde" Situation, vor allem deshalb, weil gute Kräfte in der Altenpflege deutschlandweit gesucht werden. "Alle, die hier arbeiten und sich integrieren wollen, die sollten auch bleiben dürfen."

Was ist das Fazit aus diesen Lebensgeschichten, die landesweit keine Einzelfälle sind und die ein Politiker so kommentiert: "Die, die alles richtig machen, sind am schnellsten abzuschieben, weil sie gemeldet sind." Die Liberalen, so der FDP-Bundestagsabgeordnete Marcel Klinge, fordern einen "Spurwechsel", der über das jüngst beschlossene Gesetz zur Beschäftigungsduldung hinausgeht: Asylbewerber, Flüchtlinge und Geduldete sollten sich bei geeigneter Qualifikation für einen dauerhaften Aufenthalt bewerben können, jedoch unter gewissen Bedingungen. Dieses Vorgehen lehnen CDU/CSU ab. Bundestagsabgeordneter Thorsten Frei: "Wer nach einem langen und aufwändigen Asylverfahren einen ablehnenden Asylbescheid erhält, ist nicht schutzbedürftig und muss unser Land verlassen."