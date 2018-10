Villingen-Schwenningen Arbeiten im 08-Stadion werden vergeben

VS-Villingen (mae). Die städtischen Baumaßnahmen im ebm-papst-Stadion des FC 08 Villingen verzögern sich. Wie die Pressesprecherin Oxana Brunner auf Anfrage des Schwarzwälder Boten erklärt, wurden die Erdarbeiten sowie die Maßnahmen für das Flutlicht erst am Dienstagnachmittag vergeben. Ursprünglich war geplant, dass ein Teil der Arbeiten bereits im September starten kann und die Fundamente für das Flutlicht ab kommenden Montag erstellt werden. "Wir werden nun im Laufe der Woche die Verträge abschließen und direkt danach den Zeitplan abstecken", so die Sprecherin. Es sei allerdings unwahrscheinlich, dass der 15. Oktober als Beginn für die Arbeiten gehalten werden kann. Brunner: "Da diese Saison keine Auflagen erfüllt werden müssen, stehen wir aber auch nicht unter Zeitdruck." Inbegriffen sind neben den Arbeiten für das Flutlicht auch die Erstellung des Gästeblocks, vorbereitende Maßnahmen für Kassen-, WC und Sanitätscontainer – außerdem wird das Spielfeld eingezäunt. Derweil haben am Dienstag die Arbeiten am Dach der Haupttribüne begonnen, das im Zuge des Baus der VIP-Logen saniert wird. Insgesamt werden 1,6 Millionen Euro investiert, die Logen haben privaten Gönner des Vereins finanziert.