Villingen-Schwenningen Aquarienverein lädt ein

VS-Villingen. Am Sonntag, 18. November, veranstaltet der Aquarien- und Terrarienverein Villingen in der Zeit von 10 bis 13 Uhr im kleinen Saal des Theaters am Ring in Villingen seine 35. Fisch- und Pflanzenbörse. Der Eintritt zu der Börse ist kostenlos. Ebenso findet eine interessante Tombola mit einem Aquarium als Hauptpreis statt.