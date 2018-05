Villingen-Schwenningen Anzahl der Schüler steigt leicht an

Villingen-Schwenningen (bn). Der geschäftsführende Schulleiter der Gymnasien, Manfred Koschek sprach von 130 Schülern an "seinem" Deutenberg-Gymnasium, von vier Zügen am Romäusring- und drei am Hoptbühl-Gymnasium. Kein Schwenninger Schüler müsse nach Villingen und kein Villinger nach Schwenningen, betonte Koschek vor der Vollversammlung der Elternvertretern des Gesamtelternbeirates der Schulen in VS (GEB). Nach dem Ausscheiden von Rainer Beha führt Koschek die Geschäfte von knapp 30 Schulen derzeit alleine. Ein Nachfolger für Beha wird gesucht, ist aber noch nicht gefunden. Mit der Bildung eines Kooperationsteam aller Schulleiter werden die Aufgaben durch regelmäßige Kommunikation – auch mit den zuständigen städtischen Ämtern – derzeit auf mehrere Schultern verteilt, berichtete Koschek. Für die Einschulungen im Herbst meldete ­Andrea Breinlinger-Müller, Abteilungsleiterin beim Amt für Jugend, Bildung, Integration und Sport (Jubis), eine leichte Steigerung der Schülerzahlen: In Villingen kommen 371 (2017: 341), in Schwenningen 248 (246) und in den kleinen Stadtbezirken 100 (99) Kinder in die Schule. Am 20. September, dem Weltkindertag, richtet das Jubis unter dem Motto "Kinder brauchen Freiräume" ein Fest im Schwenninger Jugendhaus "Spektrum" aus, bei dem sich Schulen mit Projekten einbringen. Über die Volkshochschule wird der Aktionstag "Gummizoo macht Kinder froh, krank und dick dann sowieso" am 18. Oktober in der Bickebergschule veranstaltet.