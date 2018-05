Villingen-Schwenningen Anwohnerin verärgert über Bürokratie

VS-Schwenningen. Mehrfach ärgerte sich die Bewohnerin über ein und denselben Autofahrer, der zu verschiedenen Zeiten und unterschiedlich lange die Feuerwehrzufahrt eines der Wohngebäude im Neckarpark versperrte. Wie sie gegenüber dem Schwarzwälder Boten schildert, reiche die Parkdauer von "kurz über Mittag" bis hin zu "stundenlangem Parken". Und laut der Anwohnerin sei der Grund "reine Bequemlichkeit", denn der Beschuldigte sei selbst Bewohner der Anlage und nutze lediglich den kürzesten Weg zur Haustüre.

Aufgrund des Ärgers darüber, dass vermeintliche Rettungswege im Ernstfall unzugänglich seien, beschloss die Anwohnerin, den "Dauerzustand" dem Bürgeramt per E-Mail zu melden, in der Hoffnung, dass die Polizeibehörde vermehrt Streife in diesem Bereich fahre und Strafzettel verteile. Doch statt der erhofften Rückmeldung auf ihre Mithilfe, sah sich die Melderin unerwartet mit einem für sie "unnötig komplizierten Aufwand" konfrontiert. "Statt einem ›Danke, wir kümmern uns darum‹, wollte die Bußgeldstelle der Stadt Villingen-Schwenningen meine vollständigen Kontaktdaten", erzählt sie.

Datenangabe schreckt Melderin ab