Villingen-Schwenningen Anwohner wegen Verkehrslärm und Sicherheit besorgt

Die Argumentation der Belastung durch die Zu-schnell-Fahrer geht dahin, dass sich in der Straße mit vielen Rechts-vor-Links-Regelungen sowie einer Schule und dem damit verbundenen Schulweg ein erhebliches Gefährdungspotenzial ergebe. "Es ist eigentlich ein Wunder, dass hier nicht mehr passiert", so einer der Anwohner.

Doch auch die Lärmbelästigung sei zeitweise unerträglich, wenn nicht nur Autos mit überhöhter Geschwindigkeit die Schluchseestraße entlang fahren, sondern auch die kleinen Anhänger mehr hüpfen als rollen.

Stadträtin Helga Baur und auch eine Anwohnerin hatten im Nachgang unserer Berichterstattung in Leserbriefen ihre Intensionen nochmals bekräftigt. Gleichzeitig wurde in den folgenden Gesprächen aber klar, dass das eigentliche Problem in der Straße tatsächlich nicht zwangsläufig durch Fahrbahnmarkierungen oder Verkehrszeichen gelöst werden kann. Denn die Verstöße erfolgen nur selten unbewusst, wie einer der Anwohner mit einer Situationsschilderung deutlich macht: "Ich weiß genau, wann draußen vor der Tür der Radarwagen steht – nämlich dann, wenn ich morgens das Badezimmerfenster offen habe und mich trotzdem noch unterhalten kann." Dann nämlich würden sich die Autofahrer an die Geschwindigkeit halten.

"Es kommt aber auch vor, dass manche Autos fast im Schritttempo an dem Messwagen vorbeifahren und dann das Gaspedal provokativ durchdrücken", ergänzt er. Bei einem solchen Verhalten kann man nur Absicht und bewusstes Fehlverhalten attestieren, was wiederum beweist, dass in solchen Fällen weder Schilder noch 30er-Markierungen helfen würden.

Auch die Enzstraße ist betroffen

Dass man sich dem Schicksal oder der scheinbaren Machtlosigkeit aber nicht einfach hingegeben darf, da sind sich Helga Baur und die Anwohner der Schluchseestraße einig. Unterstützung bekommen sie zudem auch aus der Enzstraße, die, so schildert ein Anrufer am Freitagnachmittag in Folge unserer Berichterstattung, als Verlängerung der Schluchseestraße ebenso betroffen sei.

Gerade im oberen Bereich von der Wasenstraße kommend, würden abends und am Wochenende – "immer dann, wenn man davon ausgehen kann, dass nicht mehr geblitzt wird" – vermehrt Autofahrer nicht nur zu schnell fahren, sondern teilweise regelrecht rasen, teilt der Anrufer mit. Nicht nur deutlich über 30 Stundenkilometer, sondern sogar weit über 50 würde so manch einer auf dem Tacho haben, will der Anwohner durch Zeit-Weg-Erfassungen errechnet haben.

Doch wie geht man damit um? Die Meinung der Stadtverwaltung, dass bei der geschilderten Problematik weitere Verkehrszeichen möglicherweise wirklich nur Geld kosten, ohne einen Effekt zu haben, könnte sich aufgrund der Faktenlage bewahrheiten. Muss man sich allerdings deswegen mit der Situation abfinden und möglicherweise riskieren, dass eines Tages etwas passiert? Mit einem Appell an das Verhalten im Straßenverkehr wird es wohl kaum getan sein. Resignation oder Aktionismus? Hier sollte das letzte Wort noch nicht gesprochen sein.