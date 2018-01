Villingen-Schwenningen Anwohner könnten bald aufatmen

Die Ergebnisse des Bürgeramts zeigen, was die Anwohner bereits seit Monaten kritisieren: "Obwohl die Dichte mit 55 Fahrzeugen je 100 Einwohnern über 18 Jahren nur dem Durchschnitt des Stadtbezirks entspricht, verursachen die nicht ansässigen Pendler und Berufsparker – unter anderem Studenten – einen so hohen Parkdruck, dass etliche Anwohner regelmäßig keinen freien Parkplatz in zumutbarer Entfernung zu ihrem Wohngebäude finden."

Wie zu erwarten liegt der Schwerpunkt in der Werastraße: Die Anzahl der dort gemeldeten Kraftfahrzeuge übersteige die Zahl der vorhandenen privaten Garagen und Stellplätze um 65 Prozent – im gesamten Neckarstadtteil jedoch nur um 38 Prozent. Laut Beobachtungen sind die öffentlichen Parkplätze an der Mehrzahl der Tage zu 95, manchmal bis zu 99 Prozent ausgelastet gewesen, im Vergleich dazu die parallel verlaufende Kornbindstraße beispielsweise nur zu 74 Prozent.

So schlägt die Verwaltung vor, die Werastraße sowie die unmittelbar daran angrenzenden Querstraßen in drei Bewohnerparkzonen zu unterteilen. Hier soll das sogenannte Trennprinzip greifen: Rund die Hälfte der vorhandenen öffentlichen Parkplätze ist den Bewohnern vorbehalten, die übrigen Parkplätze werden für den allgemeinen Verkehr freigelassen. Die Ausweisung soll montags bis freitags, 9 bis 19 Uhr, sowie samstags von 9 bis 13 Uhr erfolgen. Abzuwarten bleibt jedoch die abendliche Parkentwicklung bei Veranstaltungen in der nahegelegenen Neckarhalle – hier sei die Gefahr groß, dass die Besucher die kostenfreien Parkplätze den kostenpflichtigen an der Halle vorziehen. Eine zeitliche Ausweitung des Bewohnerparkens ist dann zu prüfen, heißt es.

Gibt der Gemeinderat sein Einverständnis, können künftig Anwohner mit Hauptwohnsitz und nachweislich fehlendem Stellplatz einen Parkausweis erhalten. 204 stehen zur Verfügung. Mit dem Erwerb entstehe jedoch keinen Anspruch auf einen Parkplatz.