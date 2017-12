Villingen-Schwenningen Anwohner fühlen sich nicht sicher

So wurde auch der Verdacht geäußert, dass während den Renovierungsarbeiten in den denkmalgeschützten Gebäuden nicht genehmigte Arbeiten vollzogen wurden. Bekannt wurde der Gebäudekomplex an der Ecke Färberstraße/Kapuzinergasse durch Schlägereien, Messerstechereien und im Herbst vergangenen Jahres durch einen Brandanschlag. "Wissen Sie, sicher fühlen kann man sich hier nicht", so ein Eigentümer und berichtet im gleichen Atemzug von verbalen Bedrohungen von gleich drei Personen gegen ihn. "Und das nur, weil ich einen Mann darauf aufmerksam machte, doch bitte nicht hier im Hof zu urinieren." Auch nach der Bitte in den Gaststätten die Bässe etwas zu reduzieren, wurde unverzüglich mit Hausverbot reagiert. "Nachts um vier habe ich mit meinem Handy 64 Dezibel in meiner Wohnung gemessen. Das darf doch nicht sein", warf eine aufgebrachte Eigentümerin ein. Es wurde auch der Verdacht geäußert, dass die Polizeibehörde um besagten Gebäudekomplex eher einen Umweg macht, teilt die SPD weiter mit. "Da ist es in anderen Kneipen wohl üblicher Strafen auszusprechen als hier", so die Vermutung.