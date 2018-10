Villingen-Schwenningen Anwalt erhält Bewährungsstrafe

Doch genau das sollte sich als die Wahrheit herausstellen. Der Anwalt, der zu diesem Zeitpunkt in einer Villinger Kanzlei tätig ist, gibt der Käuferin nicht wie beauftragt ein für die Transaktionen geschaffenes Treuhandkonto an – sondern sein privates. Bis Sommer 2017 leert er das Konto mittels privater Überweisungen bis zu einem Stand von elf Euro. Im Lauf der Zeit hat er zudem, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft, mehrfach bewusst wahrheitswidrig mitgeteilt, dass er das Geld überwiesen habe und dies sogar mit einem gefälschten Überweisungsausdruck belegt. Die Vorwürfe gemäß der Anklageschrift räumt der 44-Jährige bereits vor der Aussage der Geschädigten über seine Verteidigerin ein, zudem erklärt er der Geschädigten gegenüber, dass ihm das, was sie erlitten habe, leid tue.

Derzeit dürfe er zwar als Anwalt arbeiten und tue dies in Teilzeit, er sei jedoch psychisch sehr angegriffen. Das Geld, sagt er, ist inzwischen seines Wissens nach komplett überwiesen – er hat es von einem befreundeten Unternehmen vorgeschossen bekommen –, auch ein Wechsel im Grundbuch ist, wie er erfahren hat, inzwischen eingetragen. Auf Nachfrage des Richters bestätigt das die 60-Jährige: Seit Mai dieses Jahres, also drei Jahre nach Abschluss des Kaufvertrags, ist sie als Eigentümerin des Hauses eingetragen.

Gemeinnützige Arbeit

Der Angeklagte wird am Donnerstag zu einem Jahr und neun Monaten Haft, die zur Bewährung ausgesetzt sind, verurteilt. Die Bewährungszeit beträgt drei Jahre. Zudem spricht der Richter gegen ihn ein einjähriges Berufsverbot aus, und der Mann muss jeweils 1500 Euro an die Wärmestube beziehungsweise an die Tafel bezahlen und 80 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten.