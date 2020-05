Villingen-Schwenningen Anti-Corona-Kundgebung: Verschwörungstheorie auf dem Prüfstand

Das lässt sich einerseits nicht so leicht nachprüfen. Andererseits gibt es in der Region nur wenige Lungenfachkliniken. Da in der Videobeschreibung von einer Reha-Lungenfachklinik die Rede ist, kommt vor allem die Mediclin-Albert-Schweitzer-Klinik in Königsfeld in Betracht. Dort werden Corona-Patienten behandelt. Die Einrichtung gibt dem Schwarzwälder Boten die Auskunft: "Der Herr arbeitet nicht in unserer Klinik." Zudem habe man in der Klinik weder Kurzarbeit angemeldet, noch seien bislang Patienten gestorben. Außerdem seien derzeit immer zwischen 15 und 20 Corona-Patienten zur Behandlung in der Klinik. Vier weitere regionale Rehakliniken sichteten das Video ebenfalls und kamen zu dem Schluss: Der Mann ist keiner ihrer Mitarbeiter.

Dass in manchen deutschen Kliniken Kurzarbeit angemeldet wurde, ist aber richtig. Wegen der Corona-Pandemie und damit entfallenden gewinnbringenden Operationen verzeichnen viele Kliniken enorme Einbußen. In Baden-Württemberg haben allerdings keine Kliniken zu der Maßnahme gegriffen. Und bei den Reha-Kliniken ist Annette Baumer von der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft bislang auch nur eine Einrichtung im Kreis Ravensburg bekannt, die Kurzarbeit angemeldet hat. Dass eine (Reha-)Lungenfachklinik in der aktuellen Situation von dem Instrument gegen Arbeitsplatzabbau Gebrauch machen musste, bezweifelt Baumer. Sie sagt: "Ich kann mir das nicht vorstellen."

Fazit: Unwahrscheinlich. Zumindest nicht in Baden-Württemberg.

Punkt 2: Die Frage nach dem Ausbleiben von Corona-Patienten.

Die Infektionswelle in Deutschland ist wieder abgeflacht. Zudem hat die Bundesregierung ein wichtiges Ziel im Kampf gegen die Pandemie erreicht: Nämlich, dass die Zahl der Corona-Patienten bislang immer unter der Kapazitätsgrenze bleibt. Dass die Betten für Corona-Patienten also niemals ausgehen. Indes hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn den Bundesländern angesichts der abgeschwächten Infektionsdynamik empfohlen, ab Mai wieder weniger Kapazitäten für Corona-Patienten freizuhalten.

Fazit: Stimmt. Allerdings ist das der Plan: Unter der Kapazitätsgrenze bleiben.

Punkt 3: Die Verschwörungstheorie, dass Angehörige bestochen werden, wennn sie als Todesursache Covid-19 angeben.

Angehörige haben gar nicht die Macht zu bestimmen, was die Todesursache eines Verstorbenen ist. Das dürfen nur Ärzte, Pathologen oder Rechtsmediziner. Eine Bestechung wäre also unsinnig.

Die Debatte darüber, ob Menschen an Covid-19 oder aufgrund ihrer Vorerkrankungen nicht eher mit Covid-19 gestorben sind, schwelt seit Wochen. In Baden-Württemberg werden bislang alle Todesfälle gezählt, die mit und an Sars-CoV-2 gestorben sind. Mit gestorben bedeutet, dass die Person aufgrund anderer Ursachen gestorben ist, aber auch ein positiver Befund auf Sars-CoV-2 vorlag. An Sars-CoV-2 gestorben bedeutet, dass die Person aufgrund der gemeldeten Krankheit gestorben ist.

Selbst wenn also Angehörige bestochen würden, anzugeben, dass Covid-19 die Todesursache bei dem Verstorbenen ist. Und selbst wenn diese Angabe dann für die Leichenschau maßgeblich wäre, würde es für die Zählung der Corona-Todesfälle in Baden-Württemberg keinen Unterschied machen. Dort werden - wie erwähnt - alle Toten, die eine bestätigte Infektion hatten, gezählt.

Punkt 4: Wie (un-)gefährlich ist das Coronavirus?

Wie gefährlich das Coronavirus wirklich ist, kann derzeit noch niemand mit Gewissheit sagen. Dafür ist das Virus zu unerforscht. Immer wieder wird versucht, über die Sterblichkeitsraten Vergleiche mit der Grippe zu ziehen. Diese Vergleiche hinken jedoch grundsätzlich. Anders als bei der saisonalen Grippe gibt es gegen Sars-CoV-2 bisher keine Impfung. Und deshalb ist das Virus - selbst wenn es für ein Individuum gleich gefährlich sein sollte - für die Gesellschaft ein größeres Problem. In der Bevölkerung fehlt die sogenannte Grundimmunität. Ohne sie verbreitet sich der Erreger sehr schnell und weit.

*Anmerkung der Redaktion: Das Original-Video wurde mittlerweile entfernt, "weil es gegen die Community-Richtlinien von YouTube verstößt". Eine Kopie ist bislang jedoch weiter auf Yotube zu finden.