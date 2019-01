Villingen-Schwenningen Anselm Säger startet in seine zweite Amtszeit als Zunftmeister

Kritische Töne schlug Säger indes wegen der neuen Sicherheitsauflagen für Reit- und Zugpferde an der Fasnet an, denen so das Aus droht. Dass Vorschriften angesichts drohender Gefahren notwendig sind, sei klar. Aber es gelte, Kompromisse zu finden. "Ich werde alles tun, dass der Umzug komplett bleibt. Pferde gehören einfach dazu", unterstrich er unter dem lauten Applaus der Mitglieder. Angesichts der positiven Bilanz, die der Zunftmeister nach seiner ersten Amtszeit zog, fiel den Mitgliedern die Entscheidung leicht, ihn einstimmig für zwei weitere Jahre im Amt zu bestätigen.

An eine weitere Wahl knüpfte der erste Zunftschreiber Jens Schaumann an: Nicht der Wechsel an der Rathausspitze habe das Jahr in der Doppelstadt geprägt, sondern die Wahl des zweiten Zunftmeisters Alex Brüderle, ließ er in seinem mit einer gehörigen Portion Humor gespickten Bericht wissen. Der war wieder vollgepackt mit Ereignissen, die zeigen, dass die Zunft nicht nur an der Fasnet, sondern das ganze Jahr über aktiv ist, ob das Kulturprogramm in der Zehntscheuer, das Sommerfest, Ausflüge oder das Bouleturnier. Dass der Verein in Villingen fest verankert ist, lässt sich auch an den Zahlen ablesen: Mit 203 neuen Eintritten zählt die Zunft inzwischen 4618 Mitglieder. "Es gibt wenige Vereine, die von sich aus einen kontinuierlichen Zuwachs berichten können", erklärte Schaumann nicht ohne Stolz.

Auch das Brauchtum spielt eine wichtige Rolle, das der Verein bei Informationsabenden, dem Austausch mit Schemenschnitzern und Häs­malern oder dem Strählkurs pflegt, berichtete der Brauchtumssprecher Peter Metzger. Mächtig eingespannt sei der Brauchtumsausschuss mit den Vorbereitungen für die Ausstellung rund um die Fasnet mit einem umfassenden Rahmenprogramm, die vom 11. Januar bis zum 29. März 2020 im Franziskanermuseum zu sehen ist. Einen Volltreffer habe die Zunft mit der Fasnetkiste für Schulen, Kindergärten und Seniorenheime gelandet, die seit dem vergangenen Jahr ein ­Wueschtbrett und seit kurzem auch den dazugehörigen Besen enthalte.