Villingen-Schwenningen. In der Reihe "VHS am Nachmittag" gibt es am Freitag, 18. Januar, einen Vortrag von Annemarie Walz über Eleonore von Aquitanien. Beginn ist um 15 Uhr im VHS-Gebäude, Metzgergasse in Schwenningen. Sie spricht über das Leben der Frau, die von 1122 bis 1204 lebte und König Ludwig VII. von Frankreich heiratete.